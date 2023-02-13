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القاتلة .. والمجني عليه

جديد مقتل المبتعث السعودي بأميركا.. المتهمة أمام القضاء

العربية.نت - نادية الفواز
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يُنتظر أن تَمثُل، اليوم الاثنين، نيكول ماري روجرز (19 عامًا) المتهمة بقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأميركية، رغم محاولتها التهرب من الاعتراف بارتكابها الجريمة.

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إلا أن الشرطة أكدت سابقا أنها تملك كل الأدلة التي تُدينها؛ من ضمنها استخدامها لبطاقة المجني عليه.

ووقعت جريمة قتل "الغريبي" يوم الاثنين 23 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبري في جيرمانتاون، في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة؛ حيث قامت المشتبه بها بطعن الغريبي عدة مرات، بعد أن استدرجته لمساعدتها، ثم سرقت محفظته وهاتفه وبطاقته البنكية وفَرّت من الموقع.

يذكر أن شرطة فيلادلفيا التي ألقت القبض على الفتاة المتحدرة من مدينة من كولومبوس بولاية جورجيا، الشهر الماضي، وجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهما أخرى ذات صلة وفقاً لما أفادت في حينه شبكة ABC6 news الأميركية.

لكن الشرطة لم تذكر سبب قتل رودجرز للشاب السعودي البالغ من العمر 25 عاما، أو ما إذا كانت تعرفه، قبل أن تطعنه في رقبته.

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