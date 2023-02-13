فيصل بن فرحان: كارثة الزلزال تقتضي استجابة مناسبة من الجميع

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، أن كارثة الزلزال في سوريا وتركيا تقتضي الرد المناسب من الجميع.

وقال في تصريحات لمراسل "العربية/الحدث" في بروكسل، "نحض الأطراف كافة على تأمين وصول المساعدات إلى كافة مناطق سوريا".

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إلى ذلك، وصلت اليوم شاحنات الإغاثة السعودية لمساعدة المنكوبين في جنديرس بشمال غرب سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي.

وقال مسؤول بمخيم الإغاثة السعودي، إن المخيم يضم 2000 خيمة مجهزة لاستيعاب المنكوبين بشمال سوريا، مشيرا إلى وصول المزيد قريبا من قوافل المساعدات لجنديرس السورية.

جسر جوي

وكانت شاحنات من المساعدات السعودية قد دخلت، أمس الأحد، إلى المناطق المنكوبة بشمال غربي سوريا جراء الزلزال.

وسيشمل التوزيع عدداً من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا، منها جنديرس وبلبل وراجو وأطمة وسرمدا وكفر تخاريم ودار عزة والأتارب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت.

6 طائرات إغاثية

يأتي ذلك امتداداً للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وكانت 6 طائرات إغاثية سعودية قد وصلت تباعاً خلال الأيام الماضية للمناطق المتضررة في تركيا تحمل على متنها المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي.

يذكر أن 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية كانت عبرت، السبت، منفذ غصن الزيتون الحدودي لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.