لقتله رجل أمن عمداً.. تنفيذ حد الحرابة بحق سعودي في مكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حُكم حد الحرابة في مواطن في محافظة مكة المكرمة - غرب المملكة- لقيامه بقتل رجل أمن.

وذكرت في بيان رسمي، أن محمد بن عبدالرزاق بن سعد فيضي - سعودي الجنسية - أقدم على الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمداً بإطلاق النار عليه، وإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن أثناء أدائهم مهام عملهم.

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كما أشار البيان إلى أن المواطن دخل إلى إحدى المنشآت النفطية وأشعل النار فيها بقصد تفجيرها، وقام بشراء وحيازة أسلحة وذخيرة والتدرب عليها للاعتداء والإخلال بالأمن، معتنقاً المنهج التكفيري المؤيد للأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد والثناء على منفذيها.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني محمد بن عبدالرزاق بن سعد فيضي - سعودي الجنسية - اليوم السبت الموافق 4 / 3 / 2023م، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية أعلنت عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.