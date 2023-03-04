أخيراً.. طفل سوريا اليتيم يحقق حلمه ويعانق رونالدو بالرياض

بعد أن خطف الأنظار ببراءة كلامه خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من فبراير الماضي، تحققت أمنية الطفل السوري ربيع شاهين، الذي خسر والده خلال الكارثة، وتمكن أخيراً من معانقة نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو.

فقد حقّق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أُمنية الصغير، بزيارة السعودية لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضّل رونالدو.

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إذ استقبل اللاعب البرتغالي العالمي بنادي النصر كريستيانو رونالدو، الطفل السوري الذي ظهر بسعادة غامرة لا توصف، أمس الجمعة.

"تحقق حلمي"

فقد ركض ظهر الطفل بشوق نحو اللاعب الذي احتضنه، فيما عبّر الصغير عن محبته الكبيرة وسعادته بلقاء نجمه المفضل.

وسمع صوت ربيع في الفيديو وهو يقول: "الآن تحقق حلمي".

فرحتك فرحه لي ...حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير... 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/9G7ZjhJx8B — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 3, 2023

فيما علّق تركي آل الشيخ على اللقاء بتغريدة عبر تويتر، مساء أمس قال فيها: "فرحتك فرحة لي... حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير...".

فيديو وتغريدة غيرت حياته

يشار إلى أن قصة ربيع كانت بدأت بفيديو صوره الإعلامي الإماراتي منذر المزكي، أثناء زيارته الأخيرة لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وظهر حينها في الفيديو معبرا عن أمله الذي يرجو تحقيقه، بزيارة المملكة ومقابلة لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، قائلًا: "بدي أروح الملعب وآخد معي أمي وأبي، لكن أبي ميت بس، بدي أشوف كريستيانو".

وكان المزكي نشر المقطع قائلاً: "أبي ميت بس.. كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا مع قصة عشقه لنادي النصر السعودي وأمنيته بلقاء لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوماً ويجبر الله خاطره".

ومن سوريا إلى المملكة، شق الفيديو طريقه منتشرا بسرعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وصل بين يدي من يحققه، حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ، تبنيه لحلم الطفل واعدا بتحقيقه على الفور. وعبر حسابه على تويتر، قال آل الشيخ حينها: "يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلاً فيك إنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".

ولم يطل الوقت حتى وجد الطفل نفسه، في حديث مع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، يخبره بأنه سيزور المملكة ليرى رونالدو ويحقق أمله.

ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك... يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 16, 2023

فوصل الطفل فعلاً إلى المملكة، الأسبوع الماضي، وسط ترحيب من مستقبليه، الذين رافقوه من محل نزوله، حتى أوصلوه لمقر إقامته.

كما نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل، يوثق فيه فرحة الطفل بتحقيق حلمه بوصوله إلى المملكة، برعاية من آل الشيخ، معلقًا عليه: "الله يكتب أجر فرحته لمولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية -حفظه الله- وللشعب السعودي الكريم".

إلى ذلك، احتفت وسائل التواصل الاجتماعي بالواقعة، كما تداول كثيرون فيديو الطفل وهو يلهو ويمرح في ربوع المملكة حتى التقى نجمه المفضل الجمعة.