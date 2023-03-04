قابل رونالدو على كرسيه المتحرك.. إبراهيم سحر السعوديين

سحر الطفل السعودي صاحب الهمم، إبراهيم العنزي، قلوب السعوديين خلال الساعات الماضية، لاسيما بعدما تمكن من تحقيق حلمه ومقابلة لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، قبل مباراة النصر.

بدأت قصة ابن الخمس سنوات الذي ولد مشلول الأطراف، بعد أن نشر نواف العنزي أحد أقربائه، فيديو يناشد عبره رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إفساح المجال لإبراهيم من أجل حضور المباراة.

مادة اعلانية

وأوضح نواف في حديث لـ"العربية" أن تفاعل آل الشيخ مع تغريدته، جاء بعد ساعات قليلة، حين رد عليه بعبارة مختصرة قائلا "على خشمي.. لا تقول تكفى أنت تأمر".

ليتم ترتيب نقل الطفل وعائلته إلى الرياض، عبر مكتب رئيس هيئة الترفيه.

فرحة عارمة

ووصف نواف العنزي فرحة إبراهيم بزيارة "استاد مرسول بارك" وحضور مباراة النصر ولقاء النجم كريستيانو رونالدو، بالعارمة.

كما نشر بدوره الصغير فيديو يعرب فيه عن شكره، قائلا: "شكرا بابا تركي أن حققت حلمي في زيارة مرسول بارك".

محض صدفة

من جهته، أوضح والد إبراهيم محمد العنزي، أن ابنه يعاني من إعاقة في اليدين والقدمين، وأنه يتلقى العلاج في المستشفى التخصصي ويحتاج إلى علاج طبيعي وعمليات.

وقال: "على الرغم من إعاقته إلا أننا فوجئنا بأنه فتح بنفسه حسابا عبر تيك توك ونشر مقطعا يطالب فيه تركي آل الشيخ بأن يحضر مباراة النصر ويسلم على رونالدو".

كما أردف قائلا: "فوجئنا بالمقطع وتفاعل المستشار مع نداء ابني، وعلى الرغم من ظروفي وظروف زوجتي الصحية وإصابتنا بالسرطان، فإننا قررنا أن نساهم في تحقيق حلمه بالوصول للرياض وحضور المباراة".

يشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ كان نشر أمس على حسابه في تويتر تغريدة بصورة إبراهيم وعليها علامة استفهام، سائلا: "عساك سعيد؟".

فيما وجدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل المغردين السعوديين.