قابل رونالدو على كرسيه المتحرك.. إبراهيم سحر السعوديين

سحر الطفل السعودي صاحب الهمم، إبراهيم العنزي، قلوب السعوديين خلال الساعات الماضية، لاسيما بعدما تمكن من تحقيق حلمه ومقابلة لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، قبل مباراة النصر.
بدأت قصة ابن الخمس سنوات الذي ولد مشلول الأطراف، بعد أن نشر نواف العنزي أحد أقربائه، فيديو يناشد عبره رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إفساح المجال لإبراهيم من أجل حضور المباراة.
نعم سعيد #ابراهيم_العنزي pic.twitter.com/1q78RhrJWO— نواف العنزي (@nawaf_na85) March 3, 2023
وأوضح نواف في حديث لـ"العربية" أن تفاعل آل الشيخ مع تغريدته، جاء بعد ساعات قليلة، حين رد عليه بعبارة مختصرة قائلا "على خشمي.. لا تقول تكفى أنت تأمر".
ليتم ترتيب نقل الطفل وعائلته إلى الرياض، عبر مكتب رئيس هيئة الترفيه.
فرحة عارمة
ووصف نواف العنزي فرحة إبراهيم بزيارة "استاد مرسول بارك" وحضور مباراة النصر ولقاء النجم كريستيانو رونالدو، بالعارمة.
كما نشر بدوره الصغير فيديو يعرب فيه عن شكره، قائلا: "شكرا بابا تركي أن حققت حلمي في زيارة مرسول بارك".
عساك سعيد؟🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/zkpjhN3a7x— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 3, 2023
محض صدفة
من جهته، أوضح والد إبراهيم محمد العنزي، أن ابنه يعاني من إعاقة في اليدين والقدمين، وأنه يتلقى العلاج في المستشفى التخصصي ويحتاج إلى علاج طبيعي وعمليات.
وقال: "على الرغم من إعاقته إلا أننا فوجئنا بأنه فتح بنفسه حسابا عبر تيك توك ونشر مقطعا يطالب فيه تركي آل الشيخ بأن يحضر مباراة النصر ويسلم على رونالدو".
كما أردف قائلا: "فوجئنا بالمقطع وتفاعل المستشار مع نداء ابني، وعلى الرغم من ظروفي وظروف زوجتي الصحية وإصابتنا بالسرطان، فإننا قررنا أن نساهم في تحقيق حلمه بالوصول للرياض وحضور المباراة".
يشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ كان نشر أمس على حسابه في تويتر تغريدة بصورة إبراهيم وعليها علامة استفهام، سائلا: "عساك سعيد؟".
فيما وجدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل المغردين السعوديين.
-
ميزة خارقة من واتساب.. تعدل الرسائل وتقيك الإحراج!هل تعرضت يوماً للحرج بسبب نص أرسلته عبر تطبيق "واتساب" وأعدت النظر في محتواه لكنك لم تتمكن من إزالته أو تعديله؟إذا كنت ممن واجهوا يوماً هذا الموقف غير ... تكنولوجيا
-
أهرامات السودان تطيح بمصر.. فكيف دمر صائد إيطالي رؤوسها؟تحتضن صحراء السودان أضخم تجمُّع للأهرامات بمنطقة جغرافية واحدة في العالم، إذ تضم ما لا يقل عن 220 هرماً تقف شامخةً على عُمق حضارة كوش التي تعرف أيضاً ... ثقافة وفن
-
فيديو محرج للافروف.. ضحكات ساخرة تتصاعد خلال حديثهمنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، دأب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إطلاق تصريحاته "الشرسة"، بحسب ما يصفها البعض.إلا أن لافروف ... سوشيال ميديا