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وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني في لندن
وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني في لندن

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني الأزمة الروسية الأوكرانية

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين السعودية والمملكة المتحدة

العربية.نت
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الاثنين، نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني
وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة الروسية - الأوكرانية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والمستشارة بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

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