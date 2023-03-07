وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني الأزمة الروسية الأوكرانية
جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين السعودية والمملكة المتحدة
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الاثنين، نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى المملكة المتحدة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة الروسية - الأوكرانية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والمستشارة بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
-
فيديو إعدام جندي أوكراني.. كييف تطالب بتحقيق دوليمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، يظهر جنديا يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد هتافه: "المجد لأوكرانيا" العرب والعالم
-
رسمياً.. كيليتشدار أوغلو مرشّحاً رئاسياً للطاولة السداسية في انتخابات تركيا المقبلةنائب معارض: "التحالف السداسي المعارض لا يهدف إلى إلحاق الهزيمة بالرئيس التركي الحالي وإنما يحاول إنقاذ البلاد من نظامه الفاسد" العرب والعالم
-
واشنطن تندد بتصريحات الرئيس التونسي عن الهجرة.. والبنك الدولي يعلق التعاونالخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات الرئيس التونسي عن الهجرة المغرب العربي