الثلوج تزور جبل اللوز.. وتنثر بياضها على ظهور الجمال

اكتست مرتفعات جبل اللوز حلة بيضاء، بعد تساقط الثلوج عليها يوم أمس، في الوقت الذي راجت عدد من الصور والمشاهد المرئية التي أظهرت جمال الطبيعة وتأثير الثلوج على الجبل.

وشهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة صاحبها زخات من البرد وتساقط للثلوج مما أدى لانسياب المياه من المرتفعات، مشكلةً بشلالاتها لوحة جمالية تمثل بعدًا ومشهدًا فريدًا ممتزجًا بألوان الشجيرات الربيعية التي تزينت بها المرتفعات في هذا الموسم.

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ونشر حساب المصور الضوئي "مشير البلوي" الملقب بمارشال عبر تويتر، صوراً أخاذة للثلوج وهي على ظهور الجمال، ومناظر السطوح التي زينتها الثلوج بشكل أبهج رواد التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، عُرف جبل اللوز الواقع شمال غربي السعودية بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة تبوك، بارتفاعه البالغ (2549) متر فوق سطح البحر، ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى، والتي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز به قديماً.

وكثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج وهطول الأمطار من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث- لا قدر الله- نتيجة كثافة الحركة من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا إلى تلك المواقع.

حالة الطقس

من جهته، أوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.

يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة، قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.