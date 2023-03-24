إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان.. بدء تنفيذ إجراءات العفو عن "نزلاء الحق العام"
وضع القراءة
100% حجم الخط
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.
وأوضح مدير عام السجون، أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.
مادة اعلانية
وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.
اقرأ أيضاً
-
البنتاغون يحقق في ثغرة أمنية تهدد طائرات الرئاسةبوينغ تكتشف ثغرة في الاعتمادات الأمنية الخاصة بنحو 250 موظفا يعملون على طائرات الرئاسة الأميركية أميركا
-
الخارجية السعودية: محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدينأفادت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، أن هناك محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة.وأوردت قناة "الاخبارية" ... السعودية
-
مدافع ليفربول: صلاح اختفى.. ولا ينكر ذلك إلا "أعمى"يرى الإسباني خوسيه إنريكي مدافع ليفربول الإنجليزي السابق أن النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الحالي يعاني ذهنياً واختفى منذ عام ونصف، وأن من ينكر ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية