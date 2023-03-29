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من البلدة السعودية

هذه المدينة السعودية التي اختيرت ضمن أفضل القرى السياحية في العالم

تفاصيل البلدية القديمة في العلا والتي تم اختيارها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم

العربية.نت - مريم الجابر 
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كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدء أعمال دراسة ومراجعة الأعمال الفنّية في البلدة القديمة، والتي تم اختيارها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022، وذلك من خلال إجراء أعمال الدراسة والترميم مع فريق من الخبراء، والتي تهدف إلى كشف مختلف التفاصيل والمعمار في البلدة.

وتضمنت الدراسات اكتشاف جداريات بزخارف هندسية، وصوراً أخرى تبرز مجموعة متنوعة من عناصر الحياة اليومية، كالمساجد والمنازل والأسواق والعديد من العناصر المادية، والتي تعبر عن القيمة الثقافية التي تختزلها تلك الصور والرسومات.

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النقوش والتصاميم

وتحوي البلدة القديمة النقوش المختلفة والتصاميم التي حوتها جدران المنازل إضافةإلى الألوان من مختلف الدلالات المتنوعة، وما كشفته الأبحاث التي أجرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا حول عناصر وتفاصيل الفلكلور في مجتمع العلا.

مشاهد ساحرة للربيع في هذه المدينة السعودية السعودية مشاهد ساحرة للربيع في هذه المدينة السعودية

وتشير مختلف النتائج ضمن الدراسات إلى أن المنازل كانت تتميز بزخارف متطورة، بما في ذلك منازل واحة العلا الثقافية التي بناها الأهالي وأصبحت اليوم ضمن نطاق التميز، لتكون البلدة القديمة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم.

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