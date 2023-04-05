الخارجية السعودية: ندين الاعتداء الإسرائيلي السافر على الأقصى
أوضحت وزارة الخارجية السعودية، فجر الأربعاء، أن "المملكة تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددا من المواطنين الفلسطينيين".
"تقوض جهود السلام"
وأضافت الخارجية في بيان نشرته الوكالة الرسمية (واس) أن "المملكة إذ تدين هذا الاقتحام السافر، لتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية"، مجددةً التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
إصابات واعتقالات
وكان مراسل العربية قد أفاد بأن الشرطة الإسرائيلية هاجمت عشرات المصلين في المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بوقوع "سبع إصابات خلال مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى. تم نقل إصابتين للمستشفى" وقال إن الإصابات ناجمة عن "(الرصاص) المطاطي واعتداء بالضرب".
شاهد.. القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات المعتكفين الفلسطينيين داخل #المسجد_الأقصى، بعد مواجهات عنيفة #فلسطين #العربية pic.twitter.com/QU3ep2H8co— العربية (@AlArabiya) April 5, 2023
وأضاف "قوات الاحتلال تمنع جميع طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى المبارك وتعتدي عليها"، معلنا عن رفع درجة التأهب القصوى "واستنفار جميع طواقمه ومتطوعيه".
احتجاجات في الضفة
فيما أثار الاقتحام احتجاجات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن أعمال العنف تصاعدت في الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال العام الماضي وهناك مخاوف من تصاعد التوتر هذا الشهر، عندما يتزامن شهر رمضان مع عيد الفصح عند اليهود وعيد القيامة عند المسيحيين.
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