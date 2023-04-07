160 مصممة أزياء سعودية عبر معرض (رمضان بوب أب 100 براند سعودي)

شارك أكثر من 160 مصممَ ومصممة أزياء سعوديين، في معرض "رمضان بوب أب 100 براند سعودي"، الذي نظمته هيئة الأزياء السعودية، في أرض المعارض بواجهة الرياض.

وأبدى المصممون السعوديون المشاركون سعادتهم الغامرة بأعمالهم وتصاميمهم، موجهين شكرهم إلى هيئة الأزياء التي صنعت من أحلامهم أهدافاً لهم يمكن تحقيقها على أرض الواقع، وذلك عندما بات ممكناً لهم تقديمهم أعمالهم وإبداعاتهم كـ (ماركة تجارية) تعبر بهم الآفاق لتمثلهم ووطنهم في مختلف المحافل العالمية.

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وكان المصممون والمصممات المشاركون في العرض، قد قدموا أعمالهم الجديدة ذات الارتباط في شهر رمضان المبارك، على مستوى الملبوسات والمجوهرات والعطور والأحذية والحقائب.

وحول هذا المعرض والهدف منه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأزياء، بوراك شاكماك، أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب السعودية في مجال الأزياء، ومنحهم منصة لمشاركة ثقافتهم وموهبتهم مع العالم أجمع؛ بما يعزز نمو أعمالهم عبر هذه الفعالية باستعراض تصاميمهم وإبداعاتهم.

يذكر أن الهيئة كانت قد نفذت برنامجاً شاملاً ذا علاقة بتدريب وتهيئة 100 مصمم ومصممة أزياء سعوديين، تحت مسمى (برنامج 100 براند سعودي)، إذ سعت الهيئة من خلاله إلى تمكين المصممين السعوديين من تطوير أعمالهم الخاصة في مجالات الأزياء والمجوهرات والقطع الفاخرة، ومنحهم أفضل الأدوات لتعزيز نمو علاماتهم التجارية على مستوى السوقين المحلية والدولية، عبر دورات متقدمة، وورش عمل، وجلسات إرشاد فردية، وجلسات للتطوير المهني، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في القطاع، للإسهام في إبراز المواهب السعودية المستفيدة من النجاح على المسرح العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية كأسابيع الأزياء التي تُقام في مدن كبرى كنيويورك وباريس وميلان.