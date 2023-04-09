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المسجد الحرام

التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام تستقبل المصلين خلال العشر الأواخر

منظومة من الخدمات الميدانية والهندسية والفنية وتنفيذ الأعمال وفق خطط تشغيلية وكوادر بشرية

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة التوسعة السعودية الثالثة، جاهزية التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من رمضان، من خلال منظومة من الخدمات الميدانية، والهندسية، والفنية، وتنفيذ الأعمال وفق خطط تشغيلية وكوادر بشرية من مهندسين وفنيين ومراقبين وعمالة، يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

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وجرى تنفيذ الخطط الخدمية الميدانية في أدوار مبنى التوسعة كافة، وتهيئة الساحات من جميع المحاور والممرات للقادمين من أنفاق جرول، وجبل الكعبة، حسب الخطط المعدة للعشر الأواخر من رمضان، إضافة إلى تكثيف عمليات النظافة والتعطير على مدار الساعة والتأكد من تشغيل مشربيات ماء زمزم وتأمين الحافظات، وتجهيز الأبواب وتأمين السجاد في جميع المصليات، والاهتمام بجميع الجوانب الهندسية والفنية بالتوسعة السعودية الثالثة، وتشغيل المصاعد والسلالم الكهربائية وتشغيل نظام التكييف وفق معايير تراعي درجات حرارة الجو، ونقاء الهواء، إضافة إلى تشغيل نظام الإضاءة الداخلية والخارجية وكل أنظمة الصوت وفعاليته وتجهيز مداخل ومخارج من وإلى المبنى .

المسجد الحرام ...
المسجد الحرام ...
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