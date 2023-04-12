البيت الأبيض: سوليفان وولي العهد السعودي استعرضا الجهود لإنهاء حرب اليمن

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، وإنهما ناقشا عدة موضوعات من بينها إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن سوليفان "سلط الضوء على التقدم الملحوظ في اليمن خلال العام الماضي، حيث توقف القتال تقريبا بموجب هدنة بوساطة الأمم المتحدة".

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كما رحب مستشار الأمن القومي الأميركي بـ"جهود السعودية غير العادية لمتابعة خارطة طريق أكثر شمولا لإنهاء الحرب"، وعرض دعم الولايات المتحدة الكامل لهذه الجهود.

وأشار سوليفان إلى أن المبعوث الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، سيكون في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الثلاثاء مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام.

وجرى خلال الاجتماع وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.