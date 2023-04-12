بسبب قوة الرياح.. انهيار واجهة مبنى في بريدة

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر انهيار واجهة مبنى بسبب الرياح الشديدة في بريدة.

وظهر في المقطع تحطم جدران واجهة المبنى، وتساقط الأحجار فوق عدد من المركبات المتوقفة أسفل المبنى، مما أسفر عن تضرر المركبات بشكل كبير.

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وقال موثق المقطع: "الهواء تسبب في سقوط جدران المبنى، وليس صاعقة"، وظهرت واجهة المبنى وسقوط جزء من الأحجار على السيارات وسط دهشة المتابعين الذين حمدوا الله على سلامة المجاورين للمبنى، وذلك بعد أن لاحظوا الدمار الذي خلفته الرياح.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس أمس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض والمنطقة الشرقية.