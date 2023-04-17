بطولة شاب تنقذ شخصاً علق وسط سيول الدوادمي

أثارت شجاعة شاب سعودي إعجاب السعوديين، بعد رواج مقطع فيديو لحظة إنقاذ شخص علق وسط السيول، بعد أن غرقت سيارته في سيول الدوادمي وسط السعودية.

وعلق نشطاء التواصل الاجتماعي على الحادثة بالدعوات للمنقذ بقولهم "بيض الله وجهك" داعين الله له بالسلامة والصحة والعافية، وأظهر الفيديو مياه السيول تحيط بالسيارة من جميع الجوانب، بينما صعد قائدها على سطح المركبة في انتظار المساعدة لإنقاذ نفسه.

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وتدخل المواطن لإنقاذ قائد السيارة، حيث قاد مركبته، واقتحم السيل لإنقاذ الشخص العالق بسيارته وسط السيول، وتمكن من إخراجه.

وعلى صعيد متصل، أنقذ مدني الدوادمي 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم، أفادت بذلك المديرية العامة للدفاع المدني على موقع تويتر، مشيرة إلى أنهم بصحة جيدة الآن، كما نشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.