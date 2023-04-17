اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خلال عمليات الإنقاذ

بطولة شاب تنقذ شخصاً علق وسط سيول الدوادمي

وتدخل المواطن لإنقاذ قائد السيارة، حيث قاد مركبته، واقتحم السيل لإنقاذ الشخص العالق بسيارته وسط السيول، وتمكن من إخراجه

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أثارت شجاعة شاب سعودي إعجاب السعوديين، بعد رواج مقطع فيديو لحظة إنقاذ شخص علق وسط السيول، بعد أن غرقت سيارته في سيول الدوادمي وسط السعودية.

وعلق نشطاء التواصل الاجتماعي على الحادثة بالدعوات للمنقذ بقولهم "بيض الله وجهك" داعين الله له بالسلامة والصحة والعافية، وأظهر الفيديو مياه السيول تحيط بالسيارة من جميع الجوانب، بينما صعد قائدها على سطح المركبة في انتظار المساعدة لإنقاذ نفسه.

يركضون بأرواحهم.. فيديو مسعفون يهرعون لإنقاذ معتمر يشعل التواصل السعودية يركضون بأرواحهم.. فيديو مسعفون يهرعون لإنقاذ معتمر يشعل التواصل
مادة اعلانية

وتدخل المواطن لإنقاذ قائد السيارة، حيث قاد مركبته، واقتحم السيل لإنقاذ الشخص العالق بسيارته وسط السيول، وتمكن من إخراجه.

وعلى صعيد متصل، أنقذ مدني الدوادمي 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم، أفادت بذلك المديرية العامة للدفاع المدني على موقع تويتر، مشيرة إلى أنهم بصحة جيدة الآن، كما نشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط