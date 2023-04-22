السعودية: الترتيب لإجلاء السعوديين ورعايا دول شقيقة من السودان
كانت الخطوط الجوية السعودية قد علّقت جميع رحلاتها من وإلى السودان بعد تعرض طائرتها لحادث في مطار الخرطوم
أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة "واس" إن هذه الإجراءات تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان.
وكانت الأوضاع قد تأزمت في السودان منذ أواخر شهر رمضان، وتعرضت إحدى طائرات الخطوط السعودية من طراز إيرباص لحادث في مطار الخرطوم الدولي. وقد تم تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية السعودية من وإلى السودان حتى إشعار آخر.
يأتي هذا بينما تشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد.
وكانت السعودية قد دعت جميع الأطراف في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس وتوحيد الصف، بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق، ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان.
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