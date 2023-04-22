اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
السودان

السعودية: الترتيب لإجلاء السعوديين ورعايا دول شقيقة من السودان

كانت الخطوط الجوية السعودية قد علّقت جميع رحلاتها من وإلى السودان بعد تعرض طائرتها لحادث في مطار الخرطوم

العربية.نت - مريم الجابر 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة "واس" إن هذه الإجراءات تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان.

دخان المعارك فوق الخرطوم
دخان المعارك فوق الخرطوم
مادة اعلانية
السعودية وبريطانيا تؤكدان أهمية وقف التصعيد بالسودان وتوفير الحماية للمدنيين السعودية السودان السعودية وبريطانيا تؤكدان أهمية وقف التصعيد بالسودان وتوفير الحماية للمدنيين

وكانت الأوضاع قد تأزمت في السودان منذ أواخر شهر رمضان، وتعرضت إحدى طائرات الخطوط السعودية من طراز إيرباص لحادث في مطار الخرطوم الدولي. وقد تم تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية السعودية من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

يأتي هذا بينما تشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد.

وكانت السعودية قد دعت جميع الأطراف في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس وتوحيد الصف، بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق، ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد لنزوح مئات السودانيين من الخرطوم للهروب من الموت بالقذائف الطائشة مشاهد لنزوح مئات السودانيين من الخرطوم للهروب من الموت بالقذائف الطائشة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط