تأكيد سعودي بريطاني على أهمية وقف التصعيد في السودان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، على أهمية وقف التصعيد في السودان وحماية المدنيين.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، ناقش فيها الوزيران التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك.

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كما أكدا على أهمية توفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

إلى ذلك، استعرض الجانبان العلاقات المتينة بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".