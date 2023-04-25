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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي
السودان

التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان

مجلس التعاون الخليجي يدعو طرفي النزاع في السودان إلى وقف العمليات العسكرية وضبط النفس

العربية.نت
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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي اليوم الثلاثاء، بالدور الدبلوماسي واللوجستي الكبير الذي قدمته السعودية في عملية إجلاء رعاياها ورعايا عددٍ من الدول الخليجية والشقيقة والصديقة، وعددٍ من المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين.

من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
من 4
  • من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
  • من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
  • من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
  • من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
(4 صور)
من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
من عمليات الإجلاء التي نظمتها السعودية
وزير الخارجية السعودي: نتواصل مع الأشقاء بالسودان لتأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء العرب والعالم السودان وزير الخارجية السعودي: نتواصل مع الأشقاء بالسودان لتأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء

وقدم البديوي الشكر لقيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "على توجيهاتهم ومتابعتهم المباشرة لعملية إجلاء الرعايا، والتي تمت بكل يسر وسهولة، حتى وصولهم بسلام وأمان لمدينة جدة، وتوفير كافة الاحتياجات لهم تمهيداً لمغادرتهم إلى أوطانهم".

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كما ثمن الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي "في حل الأزمة السودانية، والتواصل مع كافة الأطراف المتنازعة للوصول لحل شامل وسلمي ضمن سياق الاتفاق السياسي الإطاري".

وجدد الدعوة لطرفي النزاع "بوقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته".

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