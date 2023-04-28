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#العربية ترصد لحظات إنزال الرعايا من على متن سفينة جلالة الملك الجبيل في #جدة وعلى متنها 52 شخصا تم إجلاؤهم من #السودان #السعودية #بورتسودان #الخرطوم

الخارجية السعودية: إجلاء 2796 شخصاً من السودان حتى الآن

دبي - العربية.نت
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تواصل السعودية عملياتها الإنسانية لإجلاء رعاياها ومواطني كثير من دول العالم من السودان، بعد اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية، ومقتل وإصابة مئات حتى الآن.

فقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية إجلاء 2796 شخصاً منهم 119 مواطناً سعودياً، و2677 شخصاً ينتمون لـ 78 جنسية، منذ بدء عمليات الإجلاء.

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وأشارت إلى وصول 52 شخصاً من رعايا الدول إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة.

وأضافت في بيان أن الرعايا من المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة والنيجر، وبنغلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الجبيل".

إجلاء الرعايا والدبلوماسيين

ودفع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الدول إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.

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