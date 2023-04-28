الخارجية السعودية: إجلاء 2796 شخصاً من السودان حتى الآن

تواصل السعودية عملياتها الإنسانية لإجلاء رعاياها ومواطني كثير من دول العالم من السودان، بعد اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية، ومقتل وإصابة مئات حتى الآن.

فقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية إجلاء 2796 شخصاً منهم 119 مواطناً سعودياً، و2677 شخصاً ينتمون لـ 78 جنسية، منذ بدء عمليات الإجلاء.

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 52 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة



#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/z7r3AExiKf — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 28, 2023

مادة اعلانية

وأشارت إلى وصول 52 شخصاً من رعايا الدول إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة.

وأضافت في بيان أن الرعايا من المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة والنيجر، وبنغلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الجبيل".

إجلاء الرعايا والدبلوماسيين

ودفع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الدول إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.