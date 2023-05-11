وميض أزرق في سماء المدينة المنورة.. وفلكي يوضح

تداولت منصات التواصل الاجتماعية مقاطع لفيديوهات رصدت وميضاً أزرق في سماء المدينة المنورة، في الوقت الذي أكده الكثير في مشاهدته، وهناك من وثقه بالفيديو، وتم رصده أيضا عبر كاميرات المراقبة.

من جانبه، أوضح الفلكي ملهم هندي تفاصيل الفيديو المتداول، مبيناً أنه لا صلة له بما حدث في المدينة المنورة، وأنه يعود لحدث مشابه قبل أيام في ⁧‫الجزائر، ناشراً الفيديو الأصلي لما حدث في المدينة‬⁩.

هذا الفيديو الصحيح لــ #نيزك_المدينة الذي تم مشاهدة على نطاق واسع حول منطقة المدينة المنورة



وقت الحدث تماما 8:55 مساء الاربعاء 10 مايو



يتضح من سرعة الجرم واضاءته انه فعلا نيزك احترق بالغلاف الجوي للارض على ارتفاع عالي جداhttps://t.co/cI5B0rrWBY pic.twitter.com/HOknbE26zG — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) May 10, 2023

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وكتب في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: "تفيد شهادات برؤية جرم احترق في سماء ⁧‫المدينة‬⁩ قرابة الساعة 10 مساءً، ‏ومن وصف الشهود احترق سريعاً، ولونه يميل للأخضر، و‏غالباً هو نيزك احترق بالغلاف الجوي أو ما يسمى علمياً (كرة نارية‬⁩)".

كما أضاف: "لا يمكن تأكيد الأمر حتى نحصل على فيديوهات أو صور له، ‏ذاكراً أنه لا يوجد أي بيانات لسقوط أقمار صناعية بذلك الوقت"، مبيناً أن الفيديو المنتشر لا صلة له بما حدث في المدينة المنورة‬⁩.

كذلك، نشر في تغريدة أخرى الفيديو الصحيح لنيزك المدينة الذي تم مشاهدة على نطاق واسع حول منطقة المدينة المنورة وقت الحدث تماما 8:55 مساء الأربعاء 10 مايو، قائلاً "يتضح من سرعة الجرم وإضاءته أنه فعلا نيزك احترق بالغلاف الجوي للأرض على ارتفاع عالٍ جدا".