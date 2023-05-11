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من الفيديو المتداول

وميض أزرق في سماء المدينة المنورة.. وفلكي يوضح

العربية.نت - مريم الجابر
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تداولت منصات التواصل الاجتماعية مقاطع لفيديوهات رصدت وميضاً أزرق في سماء المدينة المنورة، في الوقت الذي أكده الكثير في مشاهدته، وهناك من وثقه بالفيديو، وتم رصده أيضا عبر كاميرات المراقبة.

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من جانبه، أوضح الفلكي ملهم هندي تفاصيل الفيديو المتداول، مبيناً أنه لا صلة له بما حدث في المدينة المنورة، وأنه يعود لحدث مشابه قبل أيام في ⁧‫الجزائر، ناشراً الفيديو الأصلي لما حدث في المدينة‬⁩.

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وكتب في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: "تفيد شهادات برؤية جرم احترق في سماء ⁧‫المدينة‬⁩ قرابة الساعة 10 مساءً، ‏ومن وصف الشهود احترق سريعاً، ولونه يميل للأخضر، و‏غالباً هو نيزك احترق بالغلاف الجوي أو ما يسمى علمياً (كرة نارية‬⁩)".

كما أضاف: "لا يمكن تأكيد الأمر حتى نحصل على فيديوهات أو صور له، ‏ذاكراً أنه لا يوجد أي بيانات لسقوط أقمار صناعية بذلك الوقت"، مبيناً أن الفيديو المنتشر لا صلة له بما حدث في المدينة المنورة‬⁩.

كذلك، نشر في تغريدة أخرى الفيديو الصحيح لنيزك المدينة الذي تم مشاهدة على نطاق واسع حول منطقة المدينة المنورة وقت الحدث تماما 8:55 مساء الأربعاء 10 مايو، قائلاً "يتضح من سرعة الجرم وإضاءته أنه فعلا نيزك احترق بالغلاف الجوي للأرض على ارتفاع عالٍ جدا".

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