اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
This handout picture provided by the Saudi Foreign Ministry on May 15, 2023 shows Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan meeting with his German counterpart Annalena Baerbock in Jeddah. (Photo by Saudi Ministry of Foreign Affairs / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SAUDI FOREIGN MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SAUDI FOREIGN MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
لقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بوزيرة خارجية ألمانيا
السعودية

برلين: السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة ونحتاج لعلاقة قوية معها

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل الاثنين نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين إن السعودية تسعى لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة، وإن بلادها بحاجة لعلاقات قوية معها.

ونقلت وزارة الخارجية عن بيربوك قولها: "السعودية تستخدم نفوذها لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة وهذا يجعلها شريكاً نحتاج إلى علاقات قوية معه".

لقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بوزيرة خارجية ألمانيا
لقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بوزيرة خارجية ألمانيا
مادة اعلانية
تركي آل الشيخ: بدعم ولي العهد.. تقويم الرياض يوفر 185 ألف وظيفة السعودية تركي آل الشيخ: بدعم ولي العهد.. تقويم الرياض يوفر 185 ألف وظيفة

وفي وقت سابق من الاثنين، قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان استقبل وزيرة خارجية ألمانيا وبحث معها "العلاقات السعودية الألمانية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وتكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

وأشادت بيربوك بالسعودية على جهودها في عمليات الإجلاء من السودان في ظل الصراع بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وقالت "كانت جدة الملاذ الآمن الأول للكثيرين بعد اندلاع القتال مؤخراً في السودان، بما في ذلك بعض الألمان. أنا ممتنة للغاية للمملكة العربية السعودية لإجلائها العديد من المواطنين من أنحاء العالم، بمن فيهم الألمان".

وقالت بيربوك إن العالم يراقب القادة العسكريين بالسودان وما إذا كانوا يتحملون مسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني. وأضافت "الهدف الأول للمفاوضات السودانية التي تتوسط فيها السعودية وأميركا هو الوقف الدائم لإطلاق النار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الفوضى في السودان تطال مقار البعثات الدبلوماسية.. 6 اعتداءات منذ بدء الأزمة الفوضى في السودان تطال مقار البعثات الدبلوماسية.. 6 اعتداءات منذ بدء الأزمة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط