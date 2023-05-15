برلين: السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة ونحتاج لعلاقة قوية معها
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل الاثنين نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين إن السعودية تسعى لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة، وإن بلادها بحاجة لعلاقات قوية معها.
ونقلت وزارة الخارجية عن بيربوك قولها: "السعودية تستخدم نفوذها لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة وهذا يجعلها شريكاً نحتاج إلى علاقات قوية معه".
وفي وقت سابق من الاثنين، قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان استقبل وزيرة خارجية ألمانيا وبحث معها "العلاقات السعودية الألمانية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وتكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".
وأشادت بيربوك بالسعودية على جهودها في عمليات الإجلاء من السودان في ظل الصراع بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وقالت "كانت جدة الملاذ الآمن الأول للكثيرين بعد اندلاع القتال مؤخراً في السودان، بما في ذلك بعض الألمان. أنا ممتنة للغاية للمملكة العربية السعودية لإجلائها العديد من المواطنين من أنحاء العالم، بمن فيهم الألمان".
وقالت بيربوك إن العالم يراقب القادة العسكريين بالسودان وما إذا كانوا يتحملون مسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني. وأضافت "الهدف الأول للمفاوضات السودانية التي تتوسط فيها السعودية وأميركا هو الوقف الدائم لإطلاق النار".
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