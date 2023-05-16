شقيق فهد الحيان يكشف لحظاته الأخيرة: نام طبيعياً ولم يستيقظ!

كشف عبدالعزيز شقيق الفنان السعودي الراحل فهد الحيان، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة أخيه قبل مغادرته الحياة، مبيناً أنه لم يكن يشكو من أي مشاكل صحية قبل وفاته.

وقال في تصريحات لـ "العربية.نت"، "زارنا قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، وكان يعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع".

مادة اعلانية

كما بين أن فهد الحيان قام بأداء العمرة قبل نهاية رمضان، وله أعمال خير كثيرة، من مساجد ومساعدة للمساكين، مشيرا إلى أنه لم يكن يتحدث عن هذا الجانب الخفي من حياته.

النومة الأخيرة

وعن وفاة فهد قال شقيقه: "لم يكن يشتكي من أي شي، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة".

وختم حديثه: فهد وضع بصمته في قلوب محبيه عبر الابتسامة والأعمال الطيبة، وستتم الصلاة عليه اليوم بعد صلاة العصر بجامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، طريق الحاير.

يذكر أن فهد الحياة توفي أمس الاثنين، بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 52 عاماً، وأثار خبر رحيله صدمة في الوسط الفني بشكل واسع.

وقد اشتهر الراحل في السعودية بالأدوار الكوميدية في المسلسلات الدرامية، حيث يعد الممثل فهد الحيان من أبرز منتجي الأعمال السعودية الفنية بجانب كونه رمزا من رموز الكوميديا في الدراما السعودية.