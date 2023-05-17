القمة العربية في السعودية.. وزراء الدول يتوافدون إلى جدة

بدأ وزراء خارجية الدول العربية بالتوافد إلى مقر القمة، اليوم الأربعاء، لحضور الاجتماع الوزاري بينهم، وذلك قبل لقاء القادة المقرر يوم الجمعة القادم.

فقد انطلقت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة خلال الأيام الماضية.

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فيما بدأت الوفود بالوصول لعقد الاجتماع الوزاري اليوم.

اجتماعات تحضيرية قبل القمة

ومن المقرر أن يحضر القادة العرب يوم الجمعة القادم لبدء أعمال القمة العربية ومناقشة أهم القضايا العربية والدولية في العاصمة السعودية الرياض.

إلى ذلك، سبق الاجتماع الوزاري عدة اجتماعات أخرى، أهمها اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الملف الإيراني، وأيضاً اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

التمثيل سيكون على أعلى مستوى

وكذلك اجتماع اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين.

وهناك أيضاً اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اقتراحات الرئيس عبدالمجيد تبون.

سوريا بعد 12 عاماً من الغياب

يشار إلى أنه وبعد أكثر من 12 عاما من الغياب، ستشارك سوريا في اجتماعات القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، وذلك بعد قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة له.

ويأتي قرار الجامعة العربية عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لحل الأزمة السورية، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما سيشارك الرئيس السوري بشار الأسد في قمة الجمعة، بعد تلقيه دعوة رسمية من العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، الذي يرأس الدورة الحالية للقمة.