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من أحد الصفوف الدراسية (أرشيفية)
السعودية

السعودية.. السماح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات من الصف الأول حتى السادس

السماح للمعلمات كان بتدريس الطلاب والطالبات في الصفوف الابتدائية حتى الصف الثالث فقط

العربية.نت - مريم الجابر 
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أصدر وزير التعليم السعودي يوسف البنيان قرارًا يسمح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات في رياض الأطفال، وفي المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس في المدارس العالمية والأهلية.

وجاء في قرار الوزير: "رغبةً في تسهيل انتقال الأطفال من التمهيدي حتى استكمال المرحلة الابتدائية بسلاسة وسهولة، وضمان الاستقرار النفسي لهم، وتعزيزًا لدور القطاع الخاص لتحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة تخدم المخرجات التعليمية، عليه اعتمدوا العمل بالآتي:

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أولًا: السماح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية والعالمية.

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ثانيًا: "يبلغ هذا التعميم لمن يلزم للعمل بموجبه، ويلغى ما يتعارض معه من تنظيمات بهذا الشأن".

يذكر أن السماح للمعلمات كان بتدريس الطلاب والطالبات في الصفوف الابتدائية الدنيا وحتى الصف الثالث فقط، في حين يأتي هذا القرار بالسماح للمعلمات بتدريس المرحلة الابتدائية بالكامل.

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