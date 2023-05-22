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رائدا الفضاء السعوديان ينطلقان نحو المحطة االدولية للفضاء (فرانس برس)

بعد 16 ساعة.. مركبة الرائدين السعوديين تلتحم بمحطة الفضاء

دبي- العربية.نت
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بعد 16 ساعة تقريباً من انطلاقها، نجحت مركبة "دراغون" التي تقل الرائدين السعوديين ريانة برناوي و علي القرني، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية ISS.

فقد أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، أن طاقم المهمة Ax-2 يستعد لدخول المحطة بعد قليل.

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10 أيام

وكان برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، مساء أمس الأحد على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس"، نحو محطة الفضاء الدولية ISS، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.

فيما تابع مئات الآلاف من السعوديين تلك المهمة بفخر واعتزاز.

تأتي هذه الرحلة ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية المتعلقة بقطاع الفضاء.

يشار إلى أن المملكة أنشأت هيئة الفضاء في 2018، وأطلقت العام الماضي برنامجاً لإرسال روّاد إلى الفضاء.

وكانت السعودية أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء قبل سنوات عديدة، إذ شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، في مهمة أميركية عام 1985.

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