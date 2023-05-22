بعد 16 ساعة.. مركبة الرائدين السعوديين تلتحم بمحطة الفضاء

بعد 16 ساعة تقريباً من انطلاقها، نجحت مركبة "دراغون" التي تقل الرائدين السعوديين ريانة برناوي و علي القرني، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية ISS.

فقد أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، أن طاقم المهمة Ax-2 يستعد لدخول المحطة بعد قليل.

رائدا الفضاء السعوديان @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 على متن مركبة "دراجون" يقتربان من محطة الفضاء الدولية استعدادا للالتحام.



السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/pcgEeI5VNV — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

مادة اعلانية

10 أيام

وكان برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، مساء أمس الأحد على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس"، نحو محطة الفضاء الدولية ISS، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.

فيما تابع مئات الآلاف من السعوديين تلك المهمة بفخر واعتزاز.

تأتي هذه الرحلة ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية المتعلقة بقطاع الفضاء.

يشار إلى أن المملكة أنشأت هيئة الفضاء في 2018، وأطلقت العام الماضي برنامجاً لإرسال روّاد إلى الفضاء.

The four @Axiom_Space private astronauts are approaching the station aboard the @SpaceX Dragon crew ship for a planned 9:10am ET docking today. Watch... https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/Wgk6k9Txyj — International Space Station (@Space_Station) May 22, 2023

وكانت السعودية أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء قبل سنوات عديدة، إذ شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، في مهمة أميركية عام 1985.