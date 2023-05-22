"السلام عليكم".. أول فيديو للرائدين السعوديين من الفضاء

لا تزال أعين العالم تتجه نحو الفضاء بعدما وصل أول رائدين سعوديين إلى المحطة عقب انطلاقهما، الأحد، في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء.

ومن محطة الفضاء الدولية، أرسل الرائدان مقطع فيديو أعلنا فيه وصولهما سالمين.

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"السلام عليكم من الفضاء"

وظهر الرائدان في الفيديو الذي بدأت فيه الرائدة ريانة برناوي، حديثها كأول امرأة عربية مسلمة تصل للفضاء قائلة: "السلام عليكم من الفضاء.. وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية".

بينما ظهر إلى جانبها الرائد علي القرني، مشيداً بكلامها، في المقطع الذي نشرته "الهيئة السعودية للفضاء" عبر حسابها الرسمي في تويتر، صباح الاثنين.

أتى ذلك بعدما انطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، مساء الأحد.

السلام عليكم من الفضاء وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية، هو ما استهلت به البطلة ريانة برناوي أول امرأة عربية مسلمة تَصل للفضاء.



السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/YL8HHav6jP — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

الأولى عربياً

وكشف الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء محمد بن سعود التميمي، أن المملكة لديها الآن 3 رواد صعدوا للفضاء، مضيفاً في تصريحات لـ"العربية/الحدث" من فلوريدا، أن السعودية أصبحت هي الأولى عربياً بإرسالها 3 رواد فضاء.

بدورها، أكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، خلال مؤتمر صحافي في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، فجر الأحد، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاء AX-2 بموعدها المقرر، مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراغون 2"، التي تحمل على متنها 4 رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأميركيان بيغي ويتسن، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر المؤتمر مستشارة الهيئة السعودية للفضاء المهندسة مشاعل الشميمري، ومايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأميركية، ومدير البرنامج الأميركي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة "أكسيوم سبيس" ديريك هاسمان، ومدير برنامج الرحلات الفضائية في شركة "سبيس إكس" بانجي ريد.

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.