عبر الاتصال برائدي الفضاء.. تجربة سباقة لـ 9 آلاف طالب سعودي

ينفذ أكثر من 9 آلاف طالب، قريباً أولى التجارب العلمية المتعلقة بالفضاء على الأرض، عبر الارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

وسيخوض الطلاب 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية مروراً بتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب المرحلة المتوسطة وصولاً إلى تجربة "أنماط انتقال الحرارة" لطلاب المرحلة الثانوية.

بمشاركة مجموعة من الطلاب..

إجراء اتصال لاسلكي برائدي الفضاء السعوديين بمحطة الفضاء الدولية من محطة أرضية بالعاصمة الرياض.



السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/fhZNVg1MO0 — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 24, 2023

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الاتصال اللاسلكي

كما تتيح تلك التجارب للطلاب الاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.

وتُنفذ التجارب الثلاث داخل مراكز علمية، ومدارس مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛ لضمان جودة الصوت والصورة.

وكان رائدا الفضاء السعوديان انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، قبل 3 أيام، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس"، نحو محطة الفضاء الدولية ISS.، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.

تأتي هذه الرحلة ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية المتعلقة بقطاع الفضاء.

يشار إلى أن المملكة أنشأت هيئة الفضاء في 2018، وأطلقت العام الماضي برنامجاً لإرسال روّاد إلى الفضاء.

وكانت السعودية أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء قبل سنوات عديدة، إذ شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، في مهمة أميركية عام 1985.