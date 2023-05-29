لبنان.. اختطاف مواطن سعودي في بيروت

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الاثنين، أنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، قضية "اختطاف" مواطن سعودي في بيروت.

وأضاف مولوي عبر حسابه على تويتر "ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا"، مؤكدا أن سلطات البلاد تعمل "دائما وبيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان".

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وأوضح وزير الداخلية أنه على "تواصل بأدق التفاصيل" مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد تعرض المواطن السعودي للاختطاف على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي.

وبحسب مصادر لبنانية، يعمل المواطن السعودي المختطف لصالح الخطوط الجوية السعودية. هذا وأضافت المصادر أن خاطفي المواطن السعودي في بيروت طلبوا فدية مالية.

وبحسب معلومات "العربية"، فإن المواطن السعودي المخطوف يدعى "م. م"، وقد شوهد للمرة الأخيرة قرب مجمّع "البيال" في وسط بيروت. وهو مقيم في لبنان، ويعمل في الخطوط الجوية السعودية.

وتشير المعلومات إلى أنه خُطف فجراً مع سيارته أثناء توجّهه إلى منزله في عرمون بعد مراقبته. وقد تلقت عائلة المواطن السعودي المخطوف اتصالاً من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره.