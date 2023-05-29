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A combo picture shows (top) Lebanese protestors gathering on May 7, 2008 at a road leading to Rafiq Hariri International Airport in Beirut that was blocked by Hezbollah supporters during a general strike. Below, a view for the traffic at the same road on May 5, 2009. One year after deadly sectarian clashes brought Lebanon close to civil war, many Lebanese remain fearful of renewed violence as they prepare for a key general election that could shape the country's future. AFP PHOTO/JOSEPH BARRAK JOSEPH BARRAK / AFP
طريق مطار بيروت (أرشيفية)

لبنان.. اختطاف مواطن سعودي في بيروت

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي: عقاب خاطفي المواطن السعودي سيكون قاسياً

العربية.نت
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أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الاثنين، أنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، قضية "اختطاف" مواطن سعودي في بيروت.

وأضاف مولوي عبر حسابه على تويتر "ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا"، مؤكدا أن سلطات البلاد تعمل "دائما وبيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان".

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وأوضح وزير الداخلية أنه على "تواصل بأدق التفاصيل" مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد تعرض المواطن السعودي للاختطاف على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي.

وبحسب مصادر لبنانية، يعمل المواطن السعودي المختطف لصالح الخطوط الجوية السعودية. هذا وأضافت المصادر أن خاطفي المواطن السعودي في بيروت طلبوا فدية مالية.

وبحسب معلومات "العربية"، فإن المواطن السعودي المخطوف يدعى "م. م"، وقد شوهد للمرة الأخيرة قرب مجمّع "البيال" في وسط بيروت. وهو مقيم في لبنان، ويعمل في الخطوط الجوية السعودية.

وتشير المعلومات إلى أنه خُطف فجراً مع سيارته أثناء توجّهه إلى منزله في عرمون بعد مراقبته. وقد تلقت عائلة المواطن السعودي المخطوف اتصالاً من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره.

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