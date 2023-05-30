الأمن البيئي يتمكن من تحييد خطر أسد طليق بالرياض

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من الإمساك بأسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض، وجاء تحرك "القوات الخاصة" بعد ورود بلاغ لها من المواطنين، ما دفعها إلى التحرك العاجل وتحييد خطر الأسد وتسليمه للجهة المختصة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بما في ذلك اقتناؤها يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.