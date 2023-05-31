شاهد.. الرائدان السعوديان يعودان للأرض ويلوحان بأيديهم

في لحظة تاريخية، حط رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني على الأرض، بعد رحلة في الفضاء استمرت 10 ايام، وظهر الرائدين يلوحان بأيديهم.
فقد عادت المركبة در اغون التي تحمل على متنها الرائدين إلى الأرض صباح اليوم الأربعاء، بعد رحلة لعشرة أيام في الفضاء.
البث المباشر لوصول روادنا الأبطال إلى الأرض.— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 31, 2023
السعودية #نحو_الفضاء
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وبدأت "دراغون" التي تقل السعوديين وزميليهما الأميركيَّين بيجي ويتسون وجون شوفنر، رحلة العودة التي استغرقت نحو 12 ساعة قبل الوصول إلى المياه، أمس، معلنة انتهاء المهمة الفضائية "Ax-2" التي أطلقتها المملكة في 22 مايو/أيار الجاري كأول مهمة علمية سعودية نحو الفضاء.
إذ انطلقت رحلة انفصال مركبة "دراغون"، وهي أول مركبة فضائية تقوم بنقل البشر خارج الأرض أوتوماتيكياً، عن محطة الفضاء الدولية، أمس منفذة عدة مناورات حتى تدخل الغلاف الجوي، وبالتالي هبطت على الأرض أمام سواحل ولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم.
14 تجربة علمية
واختتم رائدا الفضاء السعوديان، تنفيذ 14 تجربة علمية رائدة ضمن مهمتهما العلمية، على متن محطة الفضاء الدولية، تضمنت ست تجارب في الدماغ والجهاز العصبي، وأربع تجارب في الخلايا المناعية، وتجربة في تكنولوجيا استمطار المياه.
#العربية تواكب عودة المركبة دراغون إلى الأرض بعد رحلة لعشرة أيام في الفضاء— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 31, 2023
#نحو_الفضاء pic.twitter.com/RZ1tajjM8C
يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، الأحد الماضي، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس"، نحو محطة الفضاء الدولية ISS، حيث استمرت المهمة لمدة 10 أيام.
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