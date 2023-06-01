اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في اتصال هاتفي، هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة، وفق ما نقلته "واس".

انتخابات تركيا: حزب أردوغان يحصل على 268 مقعداً في البرلمان العرب والعالم انتخابات تركيا: حزب أردوغان يحصل على 268 مقعداً في البرلمان

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة، بعد انتصاره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت اليوم الأحد 28 مايو، أمام منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

مادة اعلانية

وأعلنت هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، فوز أردوغان بولاية رئاسية ثالثة.

كما أكد رئيس الهيئة، أحمد ينار، فوز أردوغان بالرئاسة رسمياً في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أبرز بنود اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين برفع سقف الدين العام الأميركي أبرز بنود اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين برفع سقف الدين العام الأميركي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط