محمد بن سلمان يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

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في اتصال هاتفي، هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة، وفق ما نقلته "واس".
وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة، بعد انتصاره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت اليوم الأحد 28 مايو، أمام منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.
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وأعلنت هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، فوز أردوغان بولاية رئاسية ثالثة.
كما أكد رئيس الهيئة، أحمد ينار، فوز أردوغان بالرئاسة رسمياً في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات.
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