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من الخرطوم (فرانس برس)
من الخرطوم (فرانس برس)

برعاية سعودية أميركية.. هدنة جديدة في السودان لـ 24 ساعة

دبي - العربية.نت
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أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.

وتبدأ الهدنة اعتباراً من الساعة السادسة بتوقيت الخرطوم من صباح غد السبت، وفق الوزارة.

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ووفقاً للاتفاق، سيلتزم طرفا الصراع في السودان بوقف الهجمات والقصف المدفعي، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

كذلك أكدت الرياض وواشنطن مشاركتهما الشعب السوداني حالة الإحباط جراء عدم الالتزام بالهدن السابقة، وأضافتا أنه في حالة عدم التزام طرفي الصراع بالسودان بالهدنة سنضطر لتأجيل محادثات جدة.

أكثر من 12 هدنة

يشار إلى أن القوتين العسكريتين اللتين اشتبكتا في منتصف أبريل الماضي، بشكل عنيف، توصلتا سابقا إلى ما يقارب 12 هدنة، خرقت كلها ولم تصمد لوقت طويل، على الرغم من المحادثات التي انطلقت في جدة بوساطة أميركية الشهر الماضي (مايو 2023).

فيما علق الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، مشاركته بالمفاوضات في 31 مايو، احتجاجا على عدم التزام الدعم السريع بالالتزامات التي وقعت في جدة سابقاً، ومنها الانسحاب من المستشفيات.

من الخرطوم (فرانس برس)
من الخرطوم (فرانس برس)

إلا أن الأطراف الراعية لتلك المحادثات أعادت استئنافها قبل أيام قليلة بشكل منفصل بين الجانبين، أملا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، بعد تدهور الأوضاع بشكل دراماتيكي في البلاد.

تعليق المحادثات

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وقبل أكثر من أسبوع انهار آخر اتفاق للتهدئة تمّ التوصل إليه بوساطة سعودية-أميركية على هامش مباحثات استضافتها مدينة جدة.

من الخرطوم (فرانس برس)
من الخرطوم (فرانس برس)

فأعلنت الرياض وواشنطن تعليق المباحثات، لكنهما حضتا الطرفين على العودة إلى طاولة الحوار.

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