177 شركة تخدم حجاج الداخل هذا العام

كشف رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني، أنه في موسم حج هذا العام 1444 هجرية تم التصريح لـ 177 شركة لخدمة حجاج الداخل، وهي تغطي كافة مدن المملكة، وبإمكان المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط الحج التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أوتطبيق "نسك".

وأضاف: "بدأ التسجيل منذ 6 أشهر وتم الإعلان عنها في حينه، وهذه الطريقة هي التي ينبغي أن يتجه إليها الراغب في أداء فريضة، الحج سواء من المواطنين أو المقيمين من داخل السعودية"، وأكد بأن الحج بالطرق غير النظامية يؤثر على الحج بشكل سلبي.

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وحول سؤاله عن كيفية معرفة حملات الحج الوهمية قال الدكتور الجهني: "الحملات الوهمية لها وسائلها التي توهم الراغبين في الحج أنها حملات نظامية بينما هي في الأصل وهمية هدفها جمع الأموال فقط والنصب والاحتيال وتنشط غالباً قبل الحج بأشهر"، لافتاً إلى أن هناك حملات غير نظامية يقوم بها أشخاص معتدون على الأنظمة، ويقومون بإدخال الحجاج إلى المشاعر بدون تصاريح، وهذا يعتبر مخالفا للأنظمة والقوانين.

وقد أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخراً، أن الحجز لأداء مناسك الحجّ يتم فقط عبر المنصّات المعتمدة، مشددة بعدم التجاوب مع حملات الحجّ الوهميّة، مؤكدة أن الحج بدون تصريح مخالفة تستوجب تطبيق النظام.

وأوضحت الوزارة أن الحجز لأداء مناسك الحج من داخل السعودية يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة وتطبيق "نسك"، بينما الحجاج من أوروبا والأميركتين وأستراليا يمكن لهم الحجز عبر منصة "نسك حج"، فيما الحجز للحجاج من الدول الإسلامية يكون عبر مكاتب شؤون الحج المسؤولة عن تسجيل حجاجها.