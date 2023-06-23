ضخ 78.5 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضخ أكثر من 1.36 مليون متر مكعب يومياً من مياه الشرب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، لتبلغ كميات المياه المخطط ضخها أكثر من 78.5 مليون متر مكعب من مياه الشرب خلال الموسم لخدمة ما يقارب ثلاثة ملايين من ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وتعمل الوزارة ضمن جهودها لخدمة ضيوف الرحمن، مع أكثر من 11 جهة حكومية للمراقبة ورصد وفرة السلع الغذائية، وتشرف على 600 سوق للنفع العام في جميع مناطق المملكة، وتم تجهيز 425 مسلخاً مخصصاً للأغنام والأبقار والماعز والإبل، حيث يقدر حجم الثروة الحيوانية بحوالي 25.6 مليون رأس من الضأن والماعز والإبل، بجانب تواجد فرق لمكافحة نواقل الأمراض في عدد من المواقع مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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والاهتمام بتنفيذ زيارات ميدانية لمراقبة ورفع مستوى الالتزام البيئي، والإشراف على سلامة الإرساليات والتأكد من خلوها من الأمراض، وتدشين غرفة عمليات لمراقة سير العمل في المحاجر والمختبرات والمسالخ وأسواق النفع العام، بجانب رصد جودة الهواء والماء والتربة وقياس مستويات الضوضاء، وإطلاق حملة للتوعية البيئية تحت شعار "إنها طاهرة"، كما دشنت منصة إلكترونية ذكية للإنذار المبكر لحالة الطقس.

مخزونات القمح والدقيق

كذلك تعمل المنظومة من خلال الهيئة العامة للأمن الغذائي على تأمين مخزونات القمح والدقيق خلال موسم الحج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بطاقة تخزينية للقمح تبلغ 445 ألف طن، ومخزونات احتياطية للقمح بأكثر من 487 ألف طن، وإنتاج 3912 طن من الدقيق يومياً، وخزن احتياطي للدقيق المنتج من شركات المطاحن بحجم 964 ألف كيس من سعة 45 كغم.

ولتطوير البنى التحتية لدعم إمدادات المياه ورفع كفاءة الشبكات وزيادة سعة خطوط نقل الصرف الصحي، نفذت الشركة الوطنية للمياه 12 مشروعاً في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، حيث يعمل مركز المراقبة والتحكم بالشركة على المتابعة اللحظية لخدمات المياه على مدار الساعة، ومتابعة كميات المخزون المائي وحالات الضخ، والتنبؤ لأي طارئ، باستخدام أحدث التقنيات الذكية لضمان سير العمل وفق أعلى معايير الجودة.

الخزن المائي

كما تعمل شركة المياه على تنفيذ الخطة التشغيلية من خلال أكثر من 3226 كادر بشري، وفرق ميدانية للتشغيل والصيانة، منتشرة في أرجاء المشاعر المقدسة لمباشرة الحالات الطارئة، فيما يبلغ الخزن المائي المخطط له من قبل الشركة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أكثر من (9.8) مليون متر مكعب، لدعم العمليات التشغيلية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكميات المياه المستهدف معالجتها تجاوزت 888 ألف متر مكعب يوميًا، مع توقعات بزيادة الكمية يومياً في أوقات الذروة.

ويجري المختبر المركزي والمختبرات المتنقلة للشركة 2600 فحص مخبري يومياً؛ للتأكد من جودة وسلامة المياه، حيث قامت بإجراء ثلاث تجارب تشغيلية بدءًا من العام الهجري الحالي، وتستمر حتى بداية العام الجديد؛ للتأكد من جاهزية وسلامة شبكات المياه والحريق والتبريد والصرف الصحي، ومكافحة الحريق والتبريد بطول 5 ملايين متر طولي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتقوم الوزارة في منطقة مكة المكرمة بالإشراف على جميع الأعمال التنظيمية والتنفيذية، والتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأخرى ذات الصلة والمشاركة في أعمال لجان الحج واستلام التقارير من مركز "وقاء"؛ الذي يتولى وضع الخطط التشغيلية لعمليات مكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة ونواقلها خلال الموسم، ورفع التقارير للجهات ذات العلاقة.

الأرصاد ومراقبة الطقس

وفيما يخص الأرصاد ومراقبة الطقس، عمل المركز الوطني للأرصاد خلال موسم الحج هذا العام، على تدشين منصة أعمال الحج والتنبؤات الجوية، وغرفة عمليات الأرصاد بمشعر منى، ويتولى إصدار تقرير الحالة المناخية وتسليمه للجهات العاملة، وكذلك تدشين عدد من المحطات الأتوماتيكية بالمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للحرم بهدف زيادة التغطية الجغرافية ودقة المعلومة، وإعلان حالة الطقس على المشاعر المقدسة، وإطلاق مركز إعلامي وفق أفضل التقنيات التي تسهم في إيصال المعلومة الأرصادية بأربع لغات في المشاعر المقدسة، ومراقبة ورصد الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإعداد ونشر التقارير اليومية عن الحالات الجوية، وإعداد التقارير الخاصة بوزارة الداخلية، وعمل نشرة جوية افتراضية لارتفاع درجات الحرارة مع الجهات ذات العلاقة والتأكد من رفع الجاهزية.

وبعد اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات واكتمال منظومة المركز الوطني لإدارة النفايات، للرقابة والتفتيش، باشر المركز مهامه لهذا الموسم بانتشار فرق الرقابة والتفتيش في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتنفيذ الجولات الرقابية على أنشطة إدارة النفايات لضمان امتثالها لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.

ويعمل المركز على تنفيذ ثلاث مبادرات لتعزيز السلوك الواعي بإنتاج النفايات والمساهمة في إعادة التدوير، والتخلص الآمن من نفايات المسالخ والمجازر، وفرز النفايات البلدية الصلبة والاستفادة من الإحرامات وخفض معدل النفايات المتولدة خلال موسم الحج، إضافة إلى تقديم الدعم لمشروع إنشاء خلايا هندسية مؤقتة للتخلص من نفايات الهدي والأضاحي، وتوفر المعايير والاشتراطات المطلوبة في مراحل متقدمة من المشروع لضمان سرعة الانجاز والجاهزية للخلايا قبل بداية الموسم، كما قام المركز بترخيص تقنيتين لمعالجة النفايات السائلة للمسالخ والمجازر، والتي وقف المركز على تجارب ميدانية أجريت على نفايات المجازر في مكة المكرمة.

وتواصل منظومة البيئة والمياه والزراعة، تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج 1444هـ، والاستعداد الكامل والجاهزية التامة لتوفير الراحة لضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات في قطاعات المنظومة كافة.