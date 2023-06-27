أمسكت طرف بزته.. مشهد لكفيفة ورجل أمن يخطف القلوب

مع انطلاق مناسك الحج، وسط أعداد قياسية لهذا العام، بدأت تطفو مشاهد تخطف القلوب من المسجد الحرام.

فقد أثار مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إعجاب السعوديين، وثق تعامل رجل أمن في المسجد الحرام مع امرأة كفيفة بكل عطف وحنان حيث أمسكت ببزته العسكرية خلال الطواف حول الكعبة.

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فقد أظهر الفيديو امرأة كفيفة تمسك برجل الأمن خلال الطواف حول الكعبة المشرفة.

رجل أمن يساعد امرأة كفيفة في الطواف حول الكعبة 🥹❤️ pic.twitter.com/xtmkn8vzPB — ابراهيم الحربي LFC 🇸🇦 (@i8dooos) June 26, 2023

في المقابل، وصف رواد منصات التواصل الاجتماعي المشهد بالرائع مبينين أن رجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن يضربون أروع الأمثلة.

وظهر ذلك جلياً في الحرم المكي الشريف خلال جهودهم للحفاظ على أمن وسلامة زوار بيت الله الحرام، وقيامهم بتوفير سبل الراحة لهم والعمل على مساعداتهم وتلبية احتياجاتهم في كل وقت.

كما قدم هؤلاء صوراً رائعة عن إنسانية رجل الأمن السعودي عبر مشاهد متعددة وفي كافة جنبات المسجد الحرام، وقالوا إن هناك العديد من المشاهد والمواقف، لتشاهد رجل الأمن من تحت الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة وهو يوصل رسالته العفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن، يتفانون في العطاء والسهر على أمنهم وراحتهم.

يشار إلى أن الحجّاج وعددهم يناهز المليونين، بدأوا منذ فجر اليوم الثلاثاء بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات قرب مكة المكرمة، بعد أن أمضوا الليل في مخيّمات مكيفة في وادي منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم توجّهوا إلى منطقة عرفات لأداء الركن الأعظم من الحجّ. وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلّون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم

أما بعد غروب الشمس، فسيتوجّهون إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.