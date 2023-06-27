عرفات يسجل 48 درجة في الظل.. والأرصاد السعودية تنبه الحجاج

أفاد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن مشعر عرفات في مكة المكرمة سجل، اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، حيث بلغت 48 درجة مئوية في الظل، محذراً ضيوف الرحمن من التعرض المباشر للشمس.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز حسين القحطاني "عرفات يسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة حيث بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34 كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%)".

مادة اعلانية

كما أضاف "ننبه حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظا على سلامتهم وراحتهم".

⚠️ عرفات يسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة حيث بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%).

ننبه حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس… pic.twitter.com/McdnjIToeh — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) June 27, 2023

الالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، طالب في وقت سابق اليوم، ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر.

وقال محمد العبد العالي في مقابلة مع "العربية": "هناك تنبيهات من الأرصاد الجوية وتحذيرات صحية تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى الإصابة بالصدمات الحرارية"، مبيناً أن الحذر والوقاية منها أمر عالي الأهمية.

وتابع "الحجاج في مشعر عرفة مع ظروف عوامل طقس تزيد من فرصة إصابتهم بالإجهاد الحراري أو الصدمة الحرارية بسبب الحركة والحر". والصدمة الحرارية مرض مقلق وطارئ قد يودي بالحياة.

إلى ذلك، بين العبد العالي أنه بين الساعة 10 إلى الساعة 4 هذه ذروة الحرارة، وبالتالي يجب الوقاية من أشعة الشمس.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن، الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من كل أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.