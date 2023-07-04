4.2 مليون مصل وزائر للمسجد النبوي خلال أسبوع

كشفت وكالة رئاسة المسجد النبوي، من خلال تقريرها الأسبوعي، أنها استقبلت خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ, أكثر من 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر.

وكثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 271.173 ألف زائر للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى 75.529 ألف مصل بالروضة الشريفة.

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وبينت وكالة رئاسة المسجد النبوي عن استفادة أكثر من 6.782 ألفا من المواقع المخصصة لكبار السن، و14.766 ألفا من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، بالإضافة إلى توزيع 46.138 ألفا من الهدايا، واستفادة أكثر من 64.703 آلاف من التوعية الميدانية، و11.534 ألفا من خدمة الإرشاد الديني، و4.279 ألفا من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و17.65 ألف مستفيد من خدمات المعارض، و3.001 ألف مستفيد من خدمة التواصل باللغات، و10.158 ألف مستفيد من خدمة المكتبات، و115.090 ألف مستفيد من خدمة التنقل، و8.296 ألف مستفيد من خدمة الإرشاد المكاني، كما وزعت رئاسة المسجد النبوي أكثر من 203.294 عبوة ماء زمزم، و426.457 ألف وجبة إفطار.