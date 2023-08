السعودية.. "جريندايزر" يعود بمسلسل جديد مع مانجا للإنتاج

أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" وشركة دايناميك بلاننج، عن إطلاق العرض التشويقي الرسمي لمسلسل الأنمي الجديد "جريندايزر يو"، حيث يعود المسلسل الشهير إلى عشاقه ومحبيه في أصقاع العالم بشكل مميز للشخصيات الرئيسية وبهوية عصرية، ومن المقرر إطلاق مسلسل الأنمي الجديد "جريندايزر يو" على الشاشات والمنصات في العام القادم 2024.

تم إطلاق العرض التشويقي الأول للمسلسل ضمن مهرجان أكيهابارا في اليابان، ولاقى العرض التشويقي أصداءً إيجابية، حيث حضر نخبة من رواد عالم الأنميشن والمانجا العالميين مثل المانجاكا السيد جو ناجاي، والمنتج التنفيذي في شركة دايناميك بلاننج السيد ايتشانو ناجاي، والمخرج السيد ميتسوؤو فوكودا ومصمم الشخصيات السيد يوشيوكي ساداموتو وكاتب السيناريو السيد إيتشيرو أوكوتشي. ومن المقرر عرضه اليوم في شاشات جابامورا في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الجيميرز. وتم إطلاق العرض التشويقي في منصات التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي للمسلسل GrendizerAnime@

بعد 40 عاما

وعلق الدكتور عصام أمان الله بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج "يسعدنا أننا عملنا مع دايناميك بلاننج لإعادة المسلسل الشهير "جريندايزر" وبثه بعد أكثر من أربعين سنة من جديد بطريقة مبتكرة وحديثه لمحبيه ولجيل جديد عاشق للأنميشن والمانجا، حيث يعد مسلسل "جريندايزر" من أكثر المسلسلات انتشارًا وجماهيرية في جميع أنحاء العالم. تعد هذه العودة بصمة مميزة لا تنسى للشباب السعودي الذي عمل في قطاع التوزيع والترخيص، حيث نعتز في مانجا للإنتاج بتمكين الشباب والاستثمار فيهم."

ومن جانبه صرح المهندس عبد العزيز النغموش مدير إدارة قسم التوزيع والتسويق وتطوير الأعمال قائلاً: عودة "جريندايزر" لمحبيه من خلال شركة مانجا للإنتاج تعد قفزة نوعية كبيرة في مجال التوزيع والترخيص في العالم، من خلال هذه العودة أثبتت شركة مانجا للإنتاج لصناع المحتوى إمكانياتها على قيادة قطاع المستقبل الإبداعي في العالم، وذلك بجهود كفاءات سعودية كافحت وسعت ليصل اسم المملكة العربية السعودية عالمياً."

العرض التشويقي

واشتمل العرض التشويقي على الإعلان عن طاقم فريق العمل والذي ضم كلا من السيد جو ناجاي مانجاكا ومؤلف "جريندايزر" والمخرج السيد ميتسوؤو فوكودا ومن أعماله الشهيرة " Mobile Suit Gundam SEED "، ومصمم الشخصيات السيد يوشيوكي ساداموتو الذي قام بدوره بتصميم الشخصيات لكلاً من " Neon Genesis Evangelion “ و "Summer Wars". قام بكتابة السيناريو الروائي السيد إيتشيرو أوكوتشي ومن أبرز أعماله " Code Geass: Lelouch of the Rebellion “، وقاد الجانب الموسيقي الملحن الشهير السيد كوهي تاناكا ومن أعماله الشهيرة " ONE PIECE " و " Sakura Wars.

يذكر أنه في العام الماضي تم توقيع شراكة استراتيجية مع شركة دايناميك بلاننج لإسناد حقوق التراخيص لشركة مانجا للإنتاج لمنتجات وشخصيات مسلسل "جريندايزر" واستخدامها في المدن والمرافق الترفيهية في الشرق الأوسط. وجاءت أولى ثمار هذه الشراكة بتدشين مجسم شخصية "جريندايزر" في العاصمة الرياض حيث سجل مجسم شخصية "جريندايزر" في موسوعة غينيس العالمية عن كونه أكبر مجسم معدني في العالم لشخصية خيالية بارتفاع يفوق الـ 33 مترا.

وعُرِف "جريندايزر" أيضًا باسم "جولدوراك" في فرنسا، و"جولدريك" في إيطاليا، وهو آلي ضخم انطلق في عام 1975م لإنقاذ كوكب فليد وساعد دوق فليد "دايسكي أمون" في الوصول آمنًا إلى الأرض وشرع في الدفاع عنها وعن سكانها. ويذكر أن المسلسل حصد على أكبر عدد مشاهدات في العالم العربي وفرنسا وإيطاليا وأصبح علمًا لعالم الأنميشن والمانجا.