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إبراهيم المزيعل
إبراهيم المزيعل

فنانو السعودية ينعون الفنان الراحل إبراهيم المزيعل

الفنان إبراهيم المزيعل وافته المنية أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض

العربية.نت - نادية الفواز
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نعت جمعية الثقافة والفنون بالرياض الفنان إبراهيم المزيعل الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض. وتناقل عدد كبير من رواد منصة "إكس" خبر وفاة الفنان المزيعل، وستتم الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد العصر في جامع فهد بن محمد بطريق حائر، ويدفن في مقبرة جنوب الرياض.

وأعرب جمهور ومحبو الفنان عن حزنهم على فراقه، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

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من هو إبراهيم المزيعل؟

الفنان الراحل عضو بجمعية الفنون والثقافة بالرياض، وكان له حضور سياحي مميز مع ملتقى تراثنا، من خلال التوعية بالتمسك بالتراث الوطني، كما أنه من أوائل المهتمين بالألعاب الشعبية في المهرجانات السياحية التراثية في مختلف مناطق المملكة.

تم تكريمه في عدة مناسبات فنية واجتماعية نظير دوره الفني والاجتماعي البارز، وعلى الرغم من قلة مشاركته الفنية إلا أنه تمكن من ترك بصمته داخل الوسط الفني السعودي، من خلال مشاركته في الأعمال التي كان أبرزها مسلسل غشمشم وفيلم شرابيك.

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