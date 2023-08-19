بالفيديو.. ضبط 3 أشخاص اقتحموا ملعب كرة قدم بالسعودية

في واقعة مخالفة للتعليمات، تم ضبط 3 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، حسب ما كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض.
🎥 | شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع @gsaksa تضبط (3) أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته وتحيلهم للنيابة العامة. pic.twitter.com/ENZWfBG7kj— الأمن العام (@security_gov) August 18, 2023
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وثق الواقعة مقطع فيديو أظهر اقتحام 3 أشخاص من الجمهور، أرض ملعب "الأول بارك"، خلال مباراة النصر والتعاون التي أقيمت أمس بين الفريقين، ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وأظهر الفيديو 3 أشخاص وهم يركضون داخل الملعب، بالمخالفة لتعليمات منع اقتحام الملاعب.
يذكر أن التعديلات على لائحة العقوبات التي وافق الاتحاد السعودي عليها مؤخراً، نصت على أن اقتحام الملعب من أحد الجماهير غرامته قيمتها 100 ألف ريال بحق النادي الذي ينتمي له المقتحم.
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