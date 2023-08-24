مهرجان ساوندستورم يعود للرياض من 14-16 ديسمبر

تنطلق في الرياض فعاليات النسخة الرابعة مهرجان ساوندستورم، أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط ، وذلك منتصف ديسمبر القادم ويستمر لثلاثة أيام، بمشاركة كوكبة من ألمع النجوم العالميين والمحليين.

ويمكن لمحبي الموسيقى الحصول على تذاكرهم بخصم 25%، وهو الخصم الأعلى من نوعه لهذا العام، ابتداء من 24 أغسطس، لحضور المهرجان الذي يضم أكبر مسرح في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي يقام في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر، وذلك بحسب ما أعلنته شركة ميدل بيست، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الترفيه الموسيقي.

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وقال طلال البهيتي الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس حجز المواهب والفعاليات في ميدل بيست: نسخة هذا العام من مهرجان ساوندستورم ستكون حدثاً يأسر اهتمام العالم بما تقدمه من مفاجآت مثيرة وأسماء لامعة من نجوم الموسيقى على المستوى العالمي والإقليمي، فيما يرسخ مكانة المهرجان كعلامة بارزة على خريطة الفعاليات الموسيقية العالمية ويعزز مكانة السعودية الموسيقية إقليمياً وعالمياً".

وأضاف: إلى جانب كوكبة كبيرة من النجوم العالميين، سنقدم المزيد من الفرص الفريدة للمواهب المحلية لتقديم عروضها في ساوندستورم، والتواصل مع كبار الموسيقيين والفنانين المشاركين من مختلف أنحاء العالم".

وفي نسخة العام الماضي 2022، التي حضر ها أكثر من 600 ألف من عشاق الموسيقى، استمتع الحضور بـ 260 ساعة من العروض الموسيقية الحية من 200 فنان بما في ذلك النجوم العالميون برونو مارس وبوست مالون ودي جي خالد و ديفيد جيتا وسويدش هاوس مافيا، وغيرهم.