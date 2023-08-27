وزير النقل السعودي: المخطط العام للمراكز اللوجستية يعزز كفاءة الإمداد

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية المهندس صالح الجاسر أن المخطط العام للمراكز اللوجستية سيسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والاستدامة ويشكل بنية نوعية للأنشطة اللوجستية عالية الجودة ومحطات استراتيجية للأعمال المحلية والعالمية، ⁩مما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، كما سيعمل المخطط العام على تمكين اقتصادات وخدمات القطاع اللوجستي، والصناعات المحلية وتعزيز الصادرات السعودية بكفاءة عالية، ودعم اقتصاد وخدمات التجارة الإلكترونية وتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية، ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات السعودية، وتيسير استخراج تراخيص الأنشطة اللوجستية.

نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية

ونوه وزير النقل، بما تحقق من إصلاحات هيكلية وتشغيلية واسعة، ومبادرات استراتيجية نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ منذ إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية منتصف العام 2021م، والتي أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات المنظومة وفق المؤشرات الدولية، وعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، والتي كان آخرها تقدم المملكة 17 مرتبة عالمية في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، وكذلك تقدم المملكة 14 مرتبة في تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وتحقيق أعلى مستوى نمو في الربط الجوي الدولي لقطاع الطيران في العالم، مما يعزز حركة التنقل والتجارة والسياحة ويدعم النمو الاقتصادي، كما شهد القطاع تدشين منصة "لوجستي" وتطبيق مبادرة ⁧الفسح خلال ساعتين‬⁩ في المطارات والموانئ والمنافذ البرية، لتعزيز قدرات القطاع اللوجستي وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود وتحسين تجربة العميل.

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مستهدفات الاستراتيجية الوطنية

كما أضاف أن التكامل الكبير والمستمر في تنفيذ السياسات اللوجستية، يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث شهدت الأشهر الماضية؛ إطلاق السياسة العامة الحديثة لقطاع البريد بالمملكة لتحسين الخدمات البريدية المقدمة للمستفيدين، ودعم النمو في القطاع البريدي، وتدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، وإعلان شركة "آبل" كأول مستثمر دولي فيها وإطلاق 19 منطقة لوجستية.

كذلك أشار إلى توقيع اتفاقيات عدة مع كبرى الشركات العالمية لتدشين مناطقها اللوجستية في المواني السعودية، وكذلك تقدم المملكة إلى المركز 16 عالمياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية وفق تقرير الأونكتاد لترسيخ تنافسيتها على الخارطة البحرية الدولية.

كما تم إطلاق حزمة من الخطوط الملاحية الحديثة بواقع 20 خدمة ملاحية جديدة خلال النصف الأول من عام 2023م لربط مواني المملكة بالعالم، وتدشين خدمة التصدير من الميناء الجاف بالرياض لأول مرة عبر الخطوط الحديدية، لدعم وتمكين الصناعات الوطنية وتوسيع حركة التجارة والتصدير الدولي والخدمات اللوجستية، مع ارتفاع النمو بشكل بارز في الحركة الجوية بالمملكة، خلال النصف الأول من العام 2023، لربط العالم بالمملكة، حيث سيسهم في تعزيز اقتصاد وخدمات قطاع النقل والخدمات اللوجستية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ودعم النمو المستدام.