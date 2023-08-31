السعودية تلبي استغاثة سفينة تحمل علم إيران بالبحر الأحمر

أفاد مراسل "العربية"، اليوم الخميس، بأن السعودية لبّت نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر.

وأضاف أن السفينة التي تحمل علم إيران، طلبت الاستغاثة بعد إصابة أحد أفرادها.

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تلبية نداءات الاستغاثة

يشار إلى أن السعودية دائما ما تلبي نداءات الاستغاثة للسفن الإيرانية في البحر الأحمر من منطلق إنساني حتى قبل عودة العلاقات بين الرياض وطهران.

وكان البلدان قد اتفقا في العاشر من مارس الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية، فضلا عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.

ولاحقا، عينت طهران مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرا جديدا لها لدى المملكة، وذلك بعد نحو شهرين على إعلان استئناف العلاقات بين الطرفين.

تبادل الزيارات

وفي يونيو الماضي، توجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن طهران قدمت تسهيلات لعودة عمل البعثات الدبلوماسية.

وفي 18 أغسطس الجاري، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.