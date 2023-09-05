السعودية.. إحالة أم للنيابة العامة بعد تعذيب ابنتها

بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق تعرض طفلة للتعنيف من والدتها، أحالت شرطة المنطقة الشرقية القضية إلى النيابة العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول عن تعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها، فإنه تمت مباشرة الواقعة والوقوف على الحالة بالتنسيق مع وحدة الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وإحالة القضية للنيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية تقف على واقعة تعرض طفلة للتعنيف بالضرب بالتنسيق مع @HRSD_SA . pic.twitter.com/smhaAzSTp2 — الأمن العام (@security_gov) September 5, 2023

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يذكر أنه للإبلاغ عن حالات عنف الطفل في السعودية الاتصال بالرقم 1919، فهنا حيث يتم العمل على حماية الطفل من قبل اللجنة المتخصصة بذلك.

ويبلغ عدد اللجان التي تعمل بشكل مستمر على تقديم الحماية لهم وفرض عقوبة ضرب الأطفال في المملكة 17.