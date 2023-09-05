القبض على شخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات

وضع القراءة
100% حجم الخط
نشر الأمن العام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أظهر قيام شخص بإحراق موقعا مخصصا لانتظار الحافلات في الرياض.
وأفاد الأمن العام، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مواطن لإحراقه موقعا مخصصا لانتظار الحافلات، وذلك بسكب مادة سريعة الاشتعال فيه.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات pic.twitter.com/Z3DgeZ14w7— الأمن العام (@security_gov) September 4, 2023
مادة اعلانية
وأضاف الأمن العام: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إيرادات السينما تتجاوز 3 مليار منذ افتتاح دور العرض بالسعوديةعدد الأفلام السعودية المعروضة تجاوز 33 فيلمًا السعودية
-
أغلبهم أطفال.. تحرير سوريين من قبضة مسلّحين في ليبياتكثر في ليبيا بشكل واسع عمليات خطف واحتجاز العمالة الأجانب خاصة في غرب البلاد المغرب العربي
-
إطلاق أول دبلوم معتمد لتأهيل "مدرسي الموسيقى"يبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري بمعدل عامين دراسيين السعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية