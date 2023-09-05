القبض على شخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات

نشر الأمن العام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أظهر قيام شخص بإحراق موقعا مخصصا لانتظار الحافلات في الرياض.

وأفاد الأمن العام، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مواطن لإحراقه موقعا مخصصا لانتظار الحافلات، وذلك بسكب مادة سريعة الاشتعال فيه.

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات pic.twitter.com/Z3DgeZ14w7 — الأمن العام (@security_gov) September 4, 2023

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وأضاف الأمن العام: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".