الكاميرا رصدت حيلته الماكرة.. شرطة الرياض تلقي القبض على سارق سيارة ورشة الدمام

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل من أمام أحد مراكز الصيانة أثناء انشغال مالكها بصيانتها، وتم استرداد المركبة وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وظهرت القصة في مقطع فيديو متداول لحادثة سرقة مركبة من أمام ورشة لصيانة المركبات في لمح البصر، أمام صاحبها، وأظهر المقطع، سيارة تقف أمام ورشة ويقوم أحد العمال بإجراء أعمال الصيانة في المحرك، وفجأة تسلل لص إلى داخل المركبة، وقادها إلى الخلف وفر بها من الموقع، وحاول صاحب المركبة اللحاق به والإمساك به دون جدوى، حيث فر هاربا بسرعة من الموقع على الرغم من أن غطاء المحرك كان مفتوحاً.

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وفي وقت سابق، نشر الأمن العام إنفوغراف يوضح 3 خطوات يمكن من خلالها تقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر أبشر، دون الحاجة لمراجعة مقار الشرطة.