بن فرحان ولافروف يناقشان تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم، نظيره الروسي سيرغي لافروف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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كما ناقش الجانبان آخر التطورات تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.