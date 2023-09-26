20 يوماً تفصل السعودية عن موسم الأمطار.. وهذه التفاصيل

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس، أن 20 يوما تفصل السعودية عن موسم الأمطار المعتاد في معظم مناطق المملكة.

وقال المسند عبر حسابه في منصة "إكس": "إن درجة الحرارة الصغرى سجلت فجر اليوم في القريات ‬18.8 درجة فقط، أي يمكن أن تنام بدون مكيف، وبدون مروحة، وربما بدون فتح للنافذة، ونستطيع القول إن المناطق الشمالية من السعودية ودعت الأربعينات المئوية حتى أبريل‬ القادم".

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وأكد أنه عادة يكون انخفاض درجة الحرارة خلال مثل هذه الأيام من السنة تدريجياً وطفيفاً. ونحن في بداية فصل الخريف، وهو فصل انتقالي، أوله يتسم بالاستقرار النسبي والرتابة إلى حد ما، وقريباً من منتصف أكتوبر‬ تبدأ عادة أنظمة الموسم المطري، وحالات عدم الاستقرار تأخذ أماكنها المعتادة، عبر تشكل المنخفضات الجوية المتوسطية ومنخفضات البحر الأحمر (السودان) الجالبة للأمطار والمؤثرة على أجواء السعودية.

وأضاف: "مخرجات العلم حتى الآن لا تستطيع على وجه الدقة والثقة التنبؤ، وكيف سيكون موسمنا المطري القادم؟ هل هو ممطر أم جاف؟ وذلك نظراً لصعوبة التنبؤ بحركات الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية المؤثرة على أرض السعودية، ووفقاً للتجربة الميدانية والمراقبة الآنية، وجدت أن أفضل فترة يطمئن الباحث لنتائجها ـ إلى حد ما ـ هي خمسة أيام فقط، أما أكثر من ذلك فتبدأ نسبة الثقة في التراجع".