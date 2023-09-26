شاهد عادل الكلباني طبيباً في الإعلان الترويجي لموسم الرياض
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مقطع الفيديو
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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو ترويجيا لموسم الرياض 2023، يظهر به عادل الكلباني، ولاعب نادي النصر السابق حسين هادي.
موسم الرياض … توقع اي شي 🤷🏻♂️#RiyadhSeason #BigTime pic.twitter.com/IkfbLcAfav— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 25, 2023
وكان الكلباني وهادي يقومان بمشهد تمثيلي للإعلام عن موسم الرياض بحلته الجديدة تحت شعار "بيق تايم" ، وظهر هادي وهو يتقمص دور مريض ويردد قائلا: "ماني ماني"، بينما كان الكلباني يمثل دور طبيب، حيث ذهب إليه حسين هادي لإجراء فحص طبي، حيث نصحه الكلباني بعدم الإكثار في العشاء.
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وسينطلق موسم الرياض هذا العام يوم 28 أكتوبر 2023 بُمشاركة أشهر النجوم، يصاحبه نزال حزام موسم الرياض، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل
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