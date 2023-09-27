السفير السعودي في فلسطين للعربية: الزيارة تمهد لتعزيز العلاقات بين البلدين

أكد السفير السعودي في فلسطين نايف السديري في تصريحات للعربية، أن زيارته لرام الله تُمَهد لتعزيز العلاقات وتنفيذِ كل ما يخدم فلسطين، مشيرا إلى أن جميع اللقاءات تصب في مصلحة البلدين.

وتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس، وذلك خلال استقبال الرئيس عباس الوفد السعودي الذي يزور الضفة الغربية برئاسة السفير السديري.

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وتُعد هذه أول زيارة لوفد سعودي إلى الأراضي الفلسطينية منذ تعيين السديري سفيراً في أغسطس الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عباس استقبل السديري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ورحب به، مشيدا "بزيارته المهمة" إلى فلسطين.

من جانبه، أكد السفير السعودي لدى فلسطين والقنصل العام في القدس نايف السديري، أن المملكة تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد خلال كلمة للصحافيين مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن المملكة لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية وحلها على أساس الشرعية الدولية.

هذا وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن العلاقات مع السعودية تمر بلحظة تاريخية، معربا عن الترحيب باستقبال السفير السعودي، وهي خطوة تعكس قوة الروابط بين البلدين.

بدوره، أكد المستشار السياسي لوزارة الخارجية الفلسطينية أحمد الديك، أن اللقاءات السعودية الفلسطينية لم تنقطع، معرباً عن ثقته في الدور السعودي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد سعودي برئاسة السديري إلى الضفة الغربية المحتلة. وقال السفير السديري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا): "من دولة فلسطين الحبيبة، أرض كنعان، أجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد".

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بزيارة السفير السعودي، وعدّتها "محطة تاريخية مهمة" لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. وقالت الوزارة: "من جديد تثمن الوزارة المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

وقال السفير السديري: "إن هذه الخطوة مهمة، ولها دلالات كبيرة على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين".

وأضاف أن هذه الخطوة لها تبعات تفيد الفلسطينيين في تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات؛ سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، قائلاً: "نتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل".

وعبر السديري عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة فلسطين وبوجده في بلده فلسطين، وحيا صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهوده لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما أكد على مواقف المملكة التاريخية الأخوية الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير المالكي للسفير السديري النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكداً على استعداد وجاهزية وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها للمساعدة في توفير كل ما يلزم لتسهيل مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

حضر اللقاء مساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ورئيسة المراسم السفيرة عبير الرمحي، ومسؤول وحدة الإعلام إيهاب عمر، وسكرتير ثالث زينة المصري من مكتب الوزير.